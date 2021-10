Governo de Cuba autoriza primeiras 32 empresas privadas

As micro, pequenas e médias empresas privadas voltaram a operar em Cuba, esta semana, dez dias após a entrada em vigor da lei e a apresentação das primeiras candidaturas, o governo aprovou as primeiras 35 MPMEs, 32 delas privadas e três estatais.

De acordo com a informação divulgada hoje, pelo El País, especialistas afirmaram ser uma reforma estrutural há muito esperada que pode mudar radicalmente as regras do jogo da economia centralizada na ilha.

Meio séculos após a nacionalização de todas as empresas privadas por Fidel Castro, ex-presidente daquele país, as empresas privadas voltaram a operar.

A maioria das empresas estão voltadas para a produção alimentar (13), manufactura (6), actividades de reciclagem, de natureza tecnológica e projectos de desenvolvimento local. As novas empresas privadas podem ter até 100 trabalhadores, devem ser constituídas como sociedades anónimas (LLC) e terão direito de acesso a créditos e fontes de financiamento, mas as suas actividades de importação e exportação deverão ser realizadas por intermédio de uma empresa estatal.

A lei também impõe limites às actividades profissionais. Contadores, advogados, arquitectos e engenheiros, entre outros, não podem se associar e formar empresas para prestação de serviço, algo muito criticado pelos economistas.

O governo levou dez anos para implementar esta reforma fundamental, o que era legalmente possível desde o VI Congresso do partido Comunista ( em 2011), mas que foi adiado por motivos não explicados e que têm a ver com o medo das autoridades perderem o controlo e o monopólio do estado sobre a economia.