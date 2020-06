Fortaleza Seguros atinge 4,6 mil milhões Kz do volume de negócio e cresce 30% em 2019

A Fortaleza Seguros comemorou ontem, 10 de Junho, quatro anos de actividade e aproveitou a ocasião para apresentar os resultados económicos do ano transacto.

Segundo uma nota de imprensa emitida pela instituição, a que o Jornal Mercado teve acesso, o volume de negócios rondou os 4,6 mil milhões Kz, o que representa um crescimento de 30% face a 2018, e um resultado líquido de 201 milhões Kz.

Os resultados revelam que foram emitidos perto de 165 mil seguros, tendo o número de clientes quase duplicado face ao ano anterior.

A Fortaleza Seguros, que em Maio passado surpreendeu o mercado com um seguro inovador (Seguro Covid-19), avançou que no período em 2019, no segmento particular, destacou-se a comercialização o multirriscos habitação, o automóvel e o seguro de acidentes pessoais para a família.

Por outro lado, no segmento empresarial a Fortaleza Seguros tem entre outras soluções, o seguro de acidentes de trabalho, o seguro de saúde, o seguro multirriscos, o seguro de responsabilidade civil e o fundo de pensões.

Em 2020 irá reforçar o trabalho desenvolvido para que os clientes particulares e empresariais vejam um parceiro inteiramente disponível, sempre próximo e inovador, cuidar e assegurar o que mais valorizam.

A administração informa ainda que continuará a contribuir para que cada vez mais angolanos escolham a Fortaleza Seguros para cuidar do presente e do futuro das famílias e que mais empresas optem pelos serviços de forma a acautelarem e defenderem as suas conquistas.