FMI defende revisão da narrativa que contrapõe ‘salvar vidas ou fechar a economia’

O confinamento aplicado por diversos países pode reduzir de forma o número de infecções da COVID-19, pelo que, apesar de envolver custos económicos de curto prazo, por outro lado pode abrir caminho a uma recuperação mais rápida, uma vez que permite conter a propagação da pandemia e reduzir a necessidade de distanciamento social voluntário ao longo do tempo.

O argumento é do Fundo Monetário Internacional (FMI) que assume que a actividade económica deverá continuar moderada enquanto os riscos para a saúde não diminuem, mas que quer rever a narrativa de ‘salvar vidas ou fechar a economia’.

“Os confinamentos tendem a ter um impacto económico negativo de curto prazo. No entanto, essas evidências devem ser interpretadas com cuidado, dadas as preocupações de endogeneidade sobre confinamentos”, começa por exemplo a instituição presidida por Kristalina Georgieva, num capítulo publicado esta quinta-feira do World Economic Outlook (WEO), que será integralmente divulgado na próxima semana.

Os economistas explica que a decisão de implementar confinamentos pode refletir as características do país, que também afectam os resultados económicos. Por exemplo, os países com maior capital social podem não exigir restrições rigorosas e também suportar melhor o impacto social da crise, assinalam.

O FMI sublinha que o confinamento gera “custos económicos de curto prazo consideráveis, mas também são um investimento na saúde pública para proteger as populações susceptíveis ao vírus”, vincando que os resultados mostram que a necessidade de adopção de medidas de confinamento surja antes que as taxas de infecção aumentem muito rapidamente.

“Os decisores políticos podem querer adoptar rapidamente confinamentos rígidos quando as infecções aumentarem, em vez de depender de medidas moderadas adiadas”, sugere.

A instituição de Bretton Woods chama a atenção para a dicotomia que tem marcado o debate entre salvar vidas ou proteger a economia, apesar de sublinhar que serão necessários mais dados no futuro. “Essa narrativa deve ser reconsiderada”, afirmam, salientando que “o aumento das infecções também pode ter graves efeitos prejudiciais sobre a actividade económica”.

“Ao controlar as infecções, o confinamento pode abrir caminho para uma recuperação mais rápida, à medida que as pessoas se sentem mais confortáveis para retomar as actividades normais”, realçam, acrescentando que “os custos económicos de curto prazo do confinamento poderiam ser compensados através de uma actividade económica mais elevada, possivelmente até mesmo levando a efeitos líquidos positivos na economia”.