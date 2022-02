FAO aprova 60 milhões USD para reforçar apoio de programas de emergência no País

O Director Geral do fundo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, Qu Dongyu, anunciou a provação de 60 milhões USD para reforçar o apoio de programas de emergência, insegurança alimentar e nutricional, e de desenvolvimento em curso em Angola.

Dongyu revelou a “boa nova” durante o encontro anual com a embaixadora de Angola na Itália e Representante permanente do Estado angolano Junto da FAO, Fátima Jardim No evento que decorreu em formato virtual foram discutidos vários pontos de interesse como a redução da fome, pobreza e da segurança alimentar e melhoria da nutricional, tanto em Angola como noutras regiões de África.

Dongyu assegurou igualmente o compromisso de continuar a ajudar África a caminhar para o desenvolvimento bem como a continuidade do apoio da FAO para a resiliência do Sector produtivo primário e capacitação para que a recuperação produtiva económica e a nutrição possam apoiar o desenvolvimento do Pais e da Região Africana.

O director Geral da FAO destacou a importância das reformas que estão a ser realizadas pelo Órgão, que durante anos centrou-se na distribuição de alimentos, mas que agora adoptou uma estratégia diferente, ou seja promover a solidariedade e a troca de experiências entre os Estados membros da mesma região, ou de regiões que enfrentam os mesmos desafios, buscando soluções locais integradas.

Em 2021 Angola beneficiou de 38 milhões USD em programas da FAO, repartidos em Segurança alimentar e nutricional, agricultura familiar e cadeias de valor, e resiliência, mudanças climáticas e de emergência.