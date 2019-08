Família Walton ganha quatro milhões USD por hora

Os números são claros: 70 mil USD por minuto, quatro milhões por hora e 100 milhões por dia. Esta é a rapidez da fortuna da família Walton, o clã que controla a cadeia de retalho Walmart.

De acordo com a Bloomberg, a fortuna da família tem vindo a aumentar e, é maior do que a de empreendedores como Jeff Bezos, da Amazon, e Bill Gates, da Microsoft, e ainda superior ao PIB de países como Costa Rica, Panamá, Guatemala e Equador.

Rob, Jim, Alice, Lukas, Christy e Nancy são proprietários desta cadeia de lojas, a Walmart, fundada em 1962 por Sam Walton. As 12 mil lojas da empresa venderam 500 mil milhões USD em 2017, gerando lucros astronómicos para os membros da família.

Alice Walton, filha do fundador do império, é actualmente a mulher mais rica do mundo, com uma fortuna de 48,7 mil milhões USD.

Recorde-se que a Walmart tem 12 mil lojas em 27 países diferentes.