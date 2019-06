EY promove “IVA – o novo paradigma tributário em Angola” dia 18 de Junho

A consultora EY realiza a Conferência "Moldar o Futuro: IVA – o novo paradigma tributário em Angola", que terá lugar no próximo dia 18 de Junho de 2019, às 8h30 no Hotel Epic Sana Luanda.

“Numa altura em que o país se encontra em contagem decrescente para a entrada em vigor do Imposto sobre o Valor Acrescentado, a EY Angola reúne experts na matéria para uma reflexão sobre o novo paradigma tributário em Angola. Entre os oradores e participantes do painel de reflexão estarão representantes da Administração Geral Tributária (AGT) bem como altos responsáveis de empresas com relevância sectorial no panorama económico angolano”, informa o comunicado da empresa enviado a nossa redacção.

Dentre os vários temas, o evento tem agendado abordar “Os desafios do IVA em Angola”, Impacto transversal do IVA nas organizações e “O IVA e a digitalização: importância para a relação AT/ Contribuintes”.