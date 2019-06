Exportações de vinhos portugueses para Angola caíram 13,4% em 2018

As exportações de vinhos portugueses para Angola em 2018 apresentaram uma variação negativa de 13,4% em valor e 14,7% em volume, face a 2017, que se tinha apresentado como um ano de inversão da tendência, fechando com uma taxa de crescimento de 40% em valor exportado.

De acordo com a ViniPortugal, a queda é consequência de questões de ambiente macroeconómico e cambial. Em 2018, Angola importou 22,7 milhões de litros de vinho no valor de 39,6 milhões de euros, registando uma diminuição face a 2017. Apesar de uma ligeira redução das vendas em volume e valor, o preço médio teve uma correcção positiva de 1,6%.

“Com base nos dados de 2018, Portugal ocupa o primeiro lugar na escolha dos angolanos, com uma quota de 80%, seguindo-se a África do Sul com 8,5% e França com 4,3%”, de acordo com o presidente da ViniPortugal, Jorge Monteiro, citado num comunicado que chegou à nossa redacção.

Segundo a ViniPortugal, o vinho representa cerca de 30% do mercado de bebidas alcoólicas em Angola. O seu consumo está, porém, muito concentrado em Luanda, sendo que 98% do consumo de Angola assenta em vinho seco (ou vinho de mesa).