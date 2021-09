Executivo talhado para o Seguro

António Henriques da Silva assegura a prossecução da estratégia operacional da Aliança Seguros, SA com olhos postos na consolidação da empresa no sistema financeiro (não bancário), segmento da economia que exige (cada vez mais) perspicácia na gestão.



As versatilidades no sector elevaram-no a um dos cargos mais sublimes na Aliança Seguros, presidência da Comissão Executiva, desde Maio de 2017 até à presente data. 4 anos e (quase) cinco meses. O tempo de exercício mostra a proficiência do titular.



António Henriques da Silva também é um expert pela ambivalência no sistema financeiro, pois antes de ser chamado a ocupar o cargo de presidente da Comissão Executiva (CEO) da Aliança Seguros, desempenha a função de director de compliance do Banco de Negócios Internacional (BNI) por um período de 4 anos e sete meses.



Apesar da passagem pela Banca, pode-se dizer que é versado na actividade seguradora, porque antes de chegar ao BNI e à Aliança Seguros, SA exerce a função de reinsurance manager (gerente de resseguro) na Nossa Seguros, de 2006 a 2012.



Como reinsurance manager da Nossa Seguros estava à frente da negociação de tratados de resseguro, análise de riscos, gestão do resseguro da empresa, contabilidade do resseguro, subscrição de seguros de vida e emissão de apólices e seguros de aviação. Também apoiava a direcção comercial e o departamento de seguro de saúde.



O cargo de reinsurance manager é antecedido da função de reinsurance analyst (analista de resseguro), na Real Seguros (2005 – 2006) no Porto e Região (Portugal). António Henriques da Silva é licenciado em relações internacionais pela Universidade Lusíada de Lisboa (Portugal) e mestre em gestão empreendedora na University London.