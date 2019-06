Especialistas cépticos quanto aos resultados do PAC

Os especialistas consultados pelo Mercado, mostraram-se cépticos quanto aos resultados do actual Projecto de Apoio ao Crédito (PAC) que vem em substituição do Programa Angola Investe (PAI) para o período de 2019-2022, que visa facilitar o acesso ao financiamento dos projectos de investimento que contribuam para a produção dos 54 produtos da cesta básica inseridas no âmbito do PRODESI.

Ao Mercado, o economista Francisco Paulo, refere que o PAC vai ter os mesmos problemas que teve o Angola Investe e, nesse sentido, o Governo deveria trabalhar mais na reforma do Ministério da Justiça e dos tribunais. Pois para que os bancos concedam crédito, a regularização de títulos de propriedades é crucial.

“Os cidadãos não conseguem obter os títulos de propriedade nem já de uma motorizada, ou de viaturas muito menos das residências ou terrenos que poderiam servir com garantia perante a banca. No caso em que há títulos, os bancos têm enormes dificuldades em executar as garantias devido a morosidade nos tribunais”, finaliza o economista.

Por sua vez, o também economista António Estote, concorda com Francisco Paulo no que diz respeito as dificuldades de implementação do PAC quando comparado ao já extinto Angola Investe.

“O PAC padecerá das mesmas dificuldades de implementação comparativamente ao Angola Investe, a história económica de Angola atesta que os projectos de facilidade ao crédito herdam os mesmos vícios dos seus antecessores. Todavia, é possível mitigar e quiçá eliminar tais vícios, tudo depende da vontade política e do engajamento dos operadores do PAC, sobretudo o empoderamento do Instituto Nacional de Apoio as Médias e Pequenas Empresas (INAPEM)”, diz o economista.

E quando questionado sobre o impacto da subsidiação a microempresas no âmbito da consolidação fiscal em curso no País, o economista considera que a mesma deve ser analisada pela redução líquida da despesa, ou seja, o saldo entre as reduções e os aumentos das despesas e não pela redução indiscriminada da despesa como um todo.

“Desta forma, no curto prazo, esta modalidade de financiamento com recursos do OGE para apoio ao desenvolvimento de microempresas e cooperativas familiares será contraproducente com os objectivos de consolidação fiscal, se a redução das despesas com características permanentes for inferior aos aumentos com despesas com características eventuais, no qual enquadra-se esta modalidade de financiamento”, considera António Estote.

Consumidores com mais opções

O presente projecto tem como um dos seus principais objectivos o alargamento do mercado de bens e serviços, a substituição das importações e a diversificação das exportações, assim sendo, António Estote considera que este objectivo será alcançado se, por um lado o INAPEM conseguir orientar os projectos para eliminar as limitações e concluir toda cadeia de valor de cada produto.

“Por outro lado, não perder o foco no propósito- aumento da produção, desta forma o indicador de controlo chave é o aumento da produção em quilograma e não o volume de crédito concedido, número de empresas abrangidas, número de processos recebidos ou tratados”, remata o economista.

No que diz respeito aos factores críticos de sucesso dos projectos de investimentos a serem financiados por este mecanismo de apoio do Estado, nomeadamente os relacionados com o ambiente de negócios, com as infra-estruturas físicas de apoio à produção, bem como com as condições e termos dos financiamentos bancários, serão assegurados em sede das diferentes iniciativas que se encontram em curso de implementação nos respectivos domínios do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022.

Crédito comercial

As empresas inseridas no âmbito do Projecto de Apoio ao Crédito (PAC) vão beneficiar-se a par do crédito comercial avaliado em cerca de 141 mil milhões Kz (400 milhões USD), de apoio técnico e desenvolvimento de uma cooperação institucional que garanta a estruturação de uma rede de prestadores de serviços para a preparação de projectos bancáveis.

De acordo com o documento a que o Mercado teve acesso, associaram-se ao mecanismo de financiamento do PAC, o Comité de Pilotagem do PAC as Ordens Profissionais de Advogados de Angola, de Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, de Economistas de Angola e de Engenheiros de Angola, com o intuito de ajudar o processo de estruturação de empresas, sobretudo para as micro e pequenas empresas potenciais beneficiárias do PAC.

Relativamente as modalidades de financiamento por beneficiário, o PAC que será aplicado durante o período de 2019-2022, prevê a utilização de subsídios à microempresas, que apesar do seu montante não ter sido ainda avançado, consiste na atribuição de recursos do OGE de apoio ao desenvolvimento de microempresas e cooperativas familiares, bem como do crédito comercial.

Assim sendo, no capítulo do crédito comercial, foram colocados à disposição de oito bancos comerciais, mediante a assinatura de um memorando de implementação do PAC com o Ministério da Economia e Planeamento (MEP), cerca de 141 mil milhões Kz (ver infografia).

Entre os bancos seleccionados, temos o Banco Angolano de Investimentos (BAI), Banco Internacional de Crédito (BIC) e o Banco de Fomento Angola (BFA) que juntos, colocarão à disposição dos investidores cerca de 30 mil milhões Kz cada para financiar o sector real da economia, isto é, 64% do montante disponível.

O remanescente será dividido pelos demais bancos envolvidos no processo, entre eles o Banco Millennium Atlantico (BMA) com 15 mil milhões Kz, o Standard Bank Angola (SBA) com 20 mil milhões Kz, o Banco de Negócios Internacional (BNI) com 6 mil milhões Kz, o Banco Comercial do Huambo (BCH) com 6 mil milhões Kz e o Banco de Comércio e Indústria (BCI) com 4 mil milhões Kz, totalizando assim, 141 mil milhões Kz (ver infografia).

É importante destacar que em matéria dos encargos financeiros o Aviso n.º 4/19 de 3 de Abril do BNA, aprovou termos e condições para a concessão de crédito ao sector real da economia, enquadrado no âmbito do PAC, que define encargos financeiros totais, incluindo-se a taxa de juro e as comissões, de até 7,5% ao ano isto para 13 fileiras produtivas inseridas nas 54 inscritas no PAC.

Entretanto, para mitigar os efeitos perniciosos decorrentes dos financiamentos que poderão ocorrer no âmbito do PAC, tal como os incumprimentos por parte das empresas, o Decreto Presidencial nº 159/19 de 17 de Maio que aprova o PAC prevê o estabelecimento de um mecanismo de atribuição de garantia pública para os bancos para assegurar os financiamentos aos beneficiários.

“O mecanismo de concessão de garantia pública é da responsabilidade do Fundo de Garantia de Crédito (FGC)”, lê-se no documento.

O papel da ordem dos economistas

A associação terá como um dos seus principais objectivos apoiar a todos os empresários que aderirem ao PAC, a nível nacional e regional em duas grandes áreas, entre elas consultoria e monitorização, bem como os serviços de formação e capacitação.

Nesta ordem de ideias, o coordenador da Comissão Directiva da Ordem dos Economistas, Fausto Simões, refere que a consultoria e monitorização deverão assentar a sua actividade técnica certamente à medida das necessidades dos empresários, enquanto que a formação englobará seminários, workshops e outras acções formativas.

Assim sendo, Fausto Simões adianta que o foco deverá assentar-se em matérias como Planeamento e Controlo de Gestão, Planeamento e Gestão Tributária, Plano de Negócios e Avaliação de Projectos, Gestão de Créditos, Estratégia e Marketing Digital, Empreendedorismo/Inovação e Finanças (ver mais em artigo de opinião na página 35).

Ainda no âmbito do documento supracitado, o PAC estabelece um mecanismo de reforço da estrutura de capital social das empresas beneficiárias concedido por um Fundo de Investimento de Capital de Risco, denominado Fundo de Investimento na Diversificação da Economia (FIDE).

Relativamente aos instrumentos facilitadores do acesso ao crédito que serão implementados nas linhas de crédito do PAC, o FIDE prevê investir até 30% do capital a investir cuja actividade principal consiste na investigação e pesquisa aplicada, e 10% para a Agro-Pecuária do Ciclo Curto, Agro-Pecuária de Longo, Indústria Salineira, Aquicultura Comercial, Pesca Artesanal e Aquicultura Comunal, e Pesca Semi-Industrial e Pesca Industrial, respectivamente.

No que diz respeito ao período de carência do crédito concedido pelo banco comercial, o documento prevê períodos de carência que vão de 1 a 3 anos para as actividades referenciados no parágrafo anterior. Já no capítulo das maturidades, as mesmas variam de 3 a mais de 8 anos.

Segundo ainda o interlocutor António Estote, o Estado de Angola tem absorvido os recursos financeiros da banca nacional que deviam financiar o sector privado, através do recurso sucessivo aos empréstimos a banca comercial e até mesmo ao Banco Nacional Angola, utilizando taxas de juros dos títulos do tesouro, superiores a rentabilidade média dos projectos privados.