ENSA e mais 14 activos serão privatizados até Março de 2022

O Executivo prevê privatizar pelo menos 15 empresas e activos até o final do primeiro trimestre do ano em curso, segundo o secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Ottoniel dos Santos.

De acordo com Ottoniel dos Santos, a ENSA que era um activo de referência, cuja conclusão do processo estava previsto para finais de 2021 e mais três activos não citados, que serão privatizados, 11 se encontram na Zona Económica Especial Luanda-Bengo (ZEE).

Acrescenta que por conta dos pedidos feitos pelos concorrentes, os prazos para a conclusão do processo foram postergados atingindo o final do ano de 2021 passando para 2022.

Para além dos activos da ZEE e as unidades industriais a serem privatizadas, está também previsto a alienação das acções do Estado no Banco Angolano de Investimento (BAI) para que os processos estejam concluídos até ao final do primeiro trimestre.

O também secretário de Estado para as Finanças, sem avançar data esclareceu que a TAAG e a Sonangol não estão incluídas no grupo das empresas que serão privatizadas até ao final do primeiro trimestre de 2022.

“São empresas que estão a preparar todo o seu processo interno e programa de reestruturação para quando estiverem em condições, puderem ser privatizadas de acordo com a modalidade e procedimento que for definido”, explicou.

Sem revelar o valor esperado para a venda dos 15 activos, Ottoniel dos Santos avançou que vai depender das ofertas que forem feitas. “Nós temos valores de referência de cada um desses activos e serão comparados com aquilo que forem as ofertas”, disse.

Com relação ao Estado estar a entrar e ficar como fiel depositário de activos que estão a ser recuperados, diz ser um procedimento e processo legal de modo que rapidamente possam voltar para o sector privado tão logo sejam definidos de forma legal.

Ottoniel dos Santos apresenta como exemplo o que aconteceu com a rede do supermercado Kero e garante não ser uma intenção do Estado se substituir ao sector privado do ponto de vista legal. Há procedimentos que devem ser dados e logo a seguir o mercado volta a ter acesso a gestão ou obter esses activos.

Quanto aos investidores que não pagam e ou que têm prestações por pagar e não estejam a honrar com o compromisso, o programa prevê cláusulas de rescisão de contratos.

“Nós vamos acompanhar no sentido de garantir que o cronograma de pagamento acordado com os adjudicatários seja cumprido caso não haverá consequências que estão também previstas nos próprios contratos”, realçou.

Balanço do PROPRIV

Com base nas declarações do secretário de Estado para as Finanças e Tesouro o Programa de Privatizações Integral e Parcial de Empresas Públicas (PROPRIV), já privatizou um total de 140 activos previstos, 73 activos e participações que Estado tinha ,o que perfaz um grau de execução de aproximadamente 52.1%.

Enfatiza que os activos estão distribuídos por várias segmentações que estão definidos no programa, sendo que algumas são empresas de referência vendidas até agora, tais como o Banco de Comércio e Indústria (BCI), CUCA, EKA, Textang II e o CCTT Bula.

Ressalta que também foram vendidos outros activos e participações que o Estado tem em outras unidades bem como activos que estão ao cuidado do grupo Sonagol e que fazem parte do seu programa de regeneração.

Durante os três anos de implementação do PROPRIV (2019 a 2021) do ponto de vista da arrecadação financeira, foram contratualizados um total de 850 mil milhões Kz dos quais 469 mil milhões Kz foram recebidos.

Segundo Ottoniel dos Santos, os 469 mil milhões Kz estão distribuídos em três categorias fundamentais, a primeira representa 26 mil milhões Kz pagos ao Estado, a segunda 47 mil milhões Kz pagos a Sonangol e a terceira e última 396 mil milhões Kz que representa o montante envolvido na venda da empresa Puma Energy e também a troca de acções que é o valor das acções que estão a cuidado do grupo Sonangol.

E a outra um valor de 273 mil milhões Kz que está ligado à condição de compra de uma das unidades no ramo das têxteis.