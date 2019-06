Empresas privadas com dinheiro público é coisa do passado

É o fim dos marimbondos, ouvia-se no Centro de Convenções de Belas no primeiro intervalo após o discurso de abertura do líder do partido.

É, pelos menos, a vontade expressa do presidente do partido e Presidente da República de que assim seja, mas, como diz, “a batalha ainda não está ganha”.

“Realizou-se um grande esforço de reconstrução nacional, que obrigou o país a recorrer ao endividamento externo situado hoje nos 63% da dívida pública que por que vez representa 84% do Produto Interno Bruto Nacional”, começou por dizer João Lourenço. E prosseguindo, afirmando que a dívida, particularmente a dívida externa, atingiu valores tão elevados devido a facto de ter havido pessoas que dela se serviram, “uma elite muito restrita, muito bem seleccionada na base do parentesco, do amiguismo e do compadrio, que constituíram conglomerados empresariais com esses dinheiros públicos”. Uma situação de injustiça que é preciso corrigir.

Disse, ainda, que “não é aceitável, e não podemos nos conformar, com o facto de se ter chegado ao ponto de colocar empresas públicas como a Sonangol, a financiar também alguns desses negócios privados, como se de instituições de crédito se tratassem”.