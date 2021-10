Eleições em Cabo Verde: José Maria Neves à frente nas sondagens

Uma sondagem de último momento, a que a nossa Agência teve acesso, aponta que José Maria Neves (primeiro-ministro, entre 2001 a 2016) continua como o candidato mais votado na eleição presidencial cabo-verdiana do dia 17 de Outubro, com uma vantagem nítida sobre Carlos Veiga (primeiro-ministro, de 1991 a 2001), mas deixa alguma incógnita se será eleito à primeira volta, tendo em conta que o estudo não observou os círculos eleitorais da emigração.

Esta sondagem confirma a tendência daquela realizada, no início da campanha, que conferia a José Maria Neves 38.3% das intenções de voto, 7.6 pontos acima de Carlos Veiga que recebia 30.7%, resultado que apontava para a realização da segunda volta. Na terceira posição aparecia o candidato Hélio Sanches com 1.7% das intenções de voto, mais 0.5% do que Joaquim Monteiro que é contemplado com a preferência de 1.2% dos inquiridos.

Os restantes candidatos Fernando Delgado (0.6%), Casimiro de Pina (0.5%) e Gilson Alves (0.2%) eram os que reuniam menos preferência dos eleitores.

Contactada fonte próxima da candidatura de José Maria Neves, esta reagiu com cautela, advertindo que as publicações de sondagens não são legais durante a campanha eleitoral, sem deixar de confirmar a posição vantajosa de seu candidato. Para essa fonte, que pediu anonimato, “as sondagens são fotografias de certos momentos e não são verdades absolutas diante de uma realidade marcada pela volatilidade”.

As duas sondagens em apreço explicam o recrudescer dos ataques entre os dois candidatos mais bem posicionados, percepcionados nos tempos de antena de Carlos Veiga e nas acusações directas que lhe fez José Maria Neves no debate, organizado pela Rádio e Televisão de Cabo Verde, ontem, dia 10, numa clara tentativa, este último de ganhar à primeira volta, como daquele de levar o pleito para mais uma ronda no dia 31, com paulatinos sinais da governamentalização do processo presidencial.

Um fenómeno que pode baralhar as contas e trazer imponderáveis ao processo eleitoral do próximo domingo será a taxa de abstenção, um fenómeno cada vez mais presente nas eleições cabo-verdianos, cuja causa se supõe radicar na perda de credibilidade na política e nos políticos. A falta de confiança nas instituições tem disparado desde 2016.

Para além da leitura de que, mais uma vez, pode ser a diáspora a decidir quem é eleito Presidente no dia 17 ou se há ou não uma segunda volta no dia 31, o fato de o resultado deste barómetro ter sido calculado com base no total dos inquiridos que pretendem votar. O cenário pode sofrer alterações porque uma percentagem considerável destes (26.8%) ainda tem dúvidas quanto ao sentido do seu voto.

A sondagem, realizada via telefónica, incidiu sobre uma amostra de 1800 indivíduos, maiores de 18 anos, recenseados, de ambos os sexos, de diferentes faixas etárias e residentes em todas as ilhas.