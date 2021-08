Economia do Reino Unido cresce 4,8% à medida que as restrições da Covid diminuem

A economia do Reino Unido aumentou 4,8% entre Abril e Junho, de acordo com números oficiais, já que a maioria das empresas saiu do bloqueio.

A informação foi avançada pela BBC News, com base nos dados do Escritório de Estatísticas Nacionais que mostram que a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) foi impulsionada pelo varejo, restaurantes e hotéis.

A educação também impulsionou a economia com a reabertura das escolas no segundo trimestre, no entanto, o número ficou ligeiramente abaixo dos 5% que o Banco da Inglaterra esperava.

A economia do Reino Unido é agora 4,4% menor do que era antes da pandemia.