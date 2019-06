“É preciso esclarecer que o Cartão Multicaixa não pode ser usado para pagamentos no exterior”

A Empresa Interbancária de Serviços esclarece que não são os cartões multicaixas que passam a ser utilizados fora de Angola a partir de 2020, conforme noticiou a Angop em primeira mão e depois reproduzido por vários outros os órgãos.

De acordo com o Presidente da Comissão Executiva da EMIS, José Gualberto Matos, falando em exclusivo ao Mercado à margem do Angotic 2019, onde participou no painel sobre o modelo de negócio e o comércio electrónico no contexto da globalização, a informação está completamente errada.

“Por um equívoco, é preciso esclarecer que o Cartão Multicaixa não pode se usado para pagamentos no exterior, mas pode ser usado no exterior para fazer pagamentos dentro de Angola através da aplicação Multicaixa Express, tudo se passando como se o cartão estivesse a ser usado em Angola”, disse.