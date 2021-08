Dívida pública de Angola ainda é sustentável

Segundo ainda Marcos Souto, que participou do seminário virtual “Descomplicar o OGE”, organizado pelo Ministério das Finanças em parceria com o Unicef, a dívida pública permanece sujeita a riscos elevados, grande parte associados à dependência da economia angolana à actividade petrolífera.

"A dívida pública tem uma métrica importante, é o montante de dívida dividido pelo crescimento e pelo Produto Interno Bruto (PIB). Há que se actuar nas duas métricas, tanto no numerador da dívida pública, como no denominador do PIB. Daí a necessidade de medidas que promovam um crescimento sustentável e inclusivo”.

Para Marcos Souto, do ponto de vista da dívida é muito importante o esforço orçamental que o Executivo vem fazendo ao longo dos últimos anos, demonstrando que pretende manter uma prudência fiscal nos próximos anos.