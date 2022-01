Desafios do sector devem passar pela diversificação de produtos

A Sanlam Seguros considera que um dos desafios do sector para este ano tem que ver, acima de tudo, com a diversificação de produtos, com forte aposta no seguro agrícola, mais ofertas de microseguros, além de novos produtos de seguro de vida.

Em declarações ao Mercado, o CEO da companhia, Phillipe Alliali-Die, acredita que a crescente exigência regulatória, com a entrada em vigor da futura Lei da Actividade Seguradora, bem como a consolidação do mercado, em termos de players, vão marcar igualmente a indústria de seguros este ano, numa altura em que está quase concluído o processo de privatização de 51% do capital social da ENSA.

Num contexto tão favorável, apesar da pandemia da COVID-19 e fora do segmento de negócios do Petróleo e Gás, o CEO acredita que para 2022, o mercado permanecerá numa tendência crescente, como globalmente a economia angolana está projectada para 2022.

“Então, diria mesmo que a nossa indústria provou a sua resiliência à pandemia e às condições económicas adversas do passado e acreditamos que continuará da mesma forma em 2022, num ambiente económico melhor”, disse Phillipe Alliali-Die.

Questionado sobre a possibilidade de haver processos de fusões e aquisições no mercado, com vista a torná-lo mais robusto, o CEO da segunda maior seguradora em termos de volume de prémios acha que é inoportuno. Ao contrário, Phillipe Alliali-Die defende que deve haver regulamentação e maior controlo do mercado por parte do regulador.

Sustenta que um ambiente do género acaba por trazer mais investimentos de capital em companhias que darão lugar a melhoraria dos investimentos estratégicos em termos de TICs e digitalização, recrutamento e formação, bem como a criação de novos produtos e inovação na distribuição.

Actividade prudencial

Em relação ao regulador, Phillipe Alliali-Die diz que a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) intensificou nos últimos anos o controlo, simplificou muitos procedimentos administrativos, assim como algumas regras operacionais, além de reforçar os requisitos de conformidade para empresas e o sector da mediação.

“Antecipamos que com a aprovação da futura Lei a ARSEG continuará na mesma tendência e acreditamos que irá acelerar o processo de melhoria da nossa indústria”, afirma.

Destaca ainda que o facto exigirá uma estrutura de governança e conformidade mais forte dentro das empresas, um respeito mais rigoroso aos requisitos de solvência e melhor controlo actuariais e técnicos das operações.

“Essas acções, de qualquer forma, são fundamentais para melhor servirmos os nossos clientes e para a manutenção da confiança no nosso mercado”, assevera.

Phillipe Alliali-Die diz ainda estar confiante que entre todas essas acções, o regulador encontrará tempo para trabalhar com as seguradoras com vista ao desenvolvimento da literacia em matéria de negócio de seguros, principalmente com as universidades.

Acrescenta que espera contar com a ARSEG no que toca à sensibilização dos diversos intervenientes quanto à protecção mínima contra riscos, a fim de continuar a implementar acções de controlo e de respeito dos seguros obrigatórios, nomeadamente o seguro automóvel e o seguro de acidentes de trabalho.

Privatização da ENSA a um passo do fim

No entanto, a privatização da ENSA deverá marcar a indústria de seguros em 2022. Líder do mercado com uma quota de 37,81%, a primeira fase da alienação de 51% do capital social da seguradora deverá acontecer até finais de Março do corrente, conforme afirmou esta semana o secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Ottoniel dos Santos.

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) tinha previsto a conclusão da primeira fase da privatização da seguradora até ao final do ano passado, no âmbito do Programa de Privatizações do Estado (PROPRIV).

Recorde-se que o prazo para a apresentação de propostas vinculativas, inicialmente definido até 10 de Agosto do ano passado, tinha sido prolongado por 30 dias. Na segunda fase do processo de privatização, a concretizar dentro de dois a cinco anos, o Governo planeia vender os restantes 49% do capital social da seguradora através de oferta pública inicial (IPO na gíria financeira).