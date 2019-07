Custo para fornecedores aumentam 17% em Junho

O Índice de Preços Grossista (IPG) registou uma variação mensal, no período de Junho 2019 a Maio de 2019, de 1,36%, sendo 0,01 pontos percentuais superior a registada no período anterior.

A variação homóloga do mês de Junho de 2018 a Junho de 2019 foi de 17,09%, registando um aumento de 1,14 pontos percentuais em relação a igual período do ano transacto.

Durante o mês de Junho de 2019, os preços dos produtos nacionais aumentaram em 1,55%, comparados com os preços do mês de Maio de 2019, sendo a Secção B - Pescas, a que maior aumento de preços registou com 1,99%. Os produtos que tiveram maior variação de preços neste grupo foram os seguintes: Peixe Garoupa fresco com 6,11%, Peixe Linguado fresco com 4,18%, Corvina fresca com 3,48%, Pescada fresco com 3,14%, Carapau fresco com 2,31%, Cacusso fresco com 1,92%, Choco fresco com 1,56%, entre os principais.