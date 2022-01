Crédito representa 20% do activo líquido da banca

A banca comercial tem financiado a economia, afirma o governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José de Lima Massano, que aponta o peso do crédito na ordem dos 20% no activo líquido da banca.

Em entrevista concedida ao programa Especial Zimbo, Massano avançou que a taxa de conversão dos depósitos em crédito é de 40% se se considerar os depósitos em moeda nacional.

Relativamente às empresas, faz saber que o peso do crédito sobre o PIB é de 12%, que apesar de não ser o desejável, apela à compreensão para o processo em curso.

“Gostaríamos de ter algo mais expressivo, mas também temos de compreender o caminho, os bancos comerciais tem feito o crédito e queremos que seja sobre tudo ao investimento, ao reforço da capacidade produtiva, apoio à diversificação da economia, por isso é que o Aviso nº 10 vai nesse sentido”, aponta.

Para apoiar o crédito à economia, esclarece, o BNA teve de prescindir, de algum modo, “daquilo que precisa para a política monetária”, uma vez que o crédito concedido é deduzido das reservas obrigatórias.

Em resposta à crítica de se estar a dar mais atenção ao Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI), em relação à economia real, Massano refuta e afirmou que os 54 produtos do programa estão ligados à economia real.

Relativamente às multas, face ao incumprimento do Aviso nº 10 do BNA, José Massano disse não haver motivos para a aplicação das mesmas, uma vez que os bancos comerciais têm cumprido com o instrutivo.

“A taxa de cumprimento é superior a 300% e estão bem acima daquilo que eram as nossas expectativas. Portanto, os bancos comerciais têm apoiado. Poderiam fazer mais? Talvez”, afirmou.

Depois da conversa com os bancos comerciais, disse, compreendeu a perspectiva dos mesmos em relação a outros problemas, que têm que ver com a qualidade dos projectos; qualidade da informação que apresentam, o histórico de muitas empresas e dos respectivos gestores.

“Há um conjunto de situações, que quando se pesa o risco o banco impõe limites”, declarou.