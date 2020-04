COVID-19: Ministro da Economia e Planeamento anuncia medidas emergenciais para empresas

O ministro da Economia e Planeamento apresentou hoje medidas de emergência para empresas, resultante da 3ª Reunião Ordinária da Comissão Económica do Conselho de Ministro.

O titular da pasta da Economia e Planeamento, anunciou que está em curso varias linhas de financiamento para reanimar a actividade económica, para o efeito, o Banco Nacional de Angola vai colocar uma linha de liquidez para os bancos poderem descontar os títulos que as empresas quiserem descontar com taxas diferenciadas, bem como outras medidas de apoio financeiro para os operadores económicos com iniciativas vindas do BDA, FADA, FACRA e dos Bancos comerciais, sobre a regulamentação do supervisor do sistema financeiro, BNA, informou.

Sérgio Santos fez saber que além de outras medidas económicas em curso para melhorar o ambiente de negócio em Angola, o Programa de Desenvolvimento Agrícola (PDA) vai disponibilizar para os empresários que valorizam a cadeia de produção nacional cerca de 26,3 mil milhões de kwanzas, com uma taxa de juro de 9% e maturidade de 12 meses, visando maior aumento da produção nacional e melhor dinâmica empresarial.

O ministro anunciou no referido encontro que as empresas do grupo A e B, beneficiaram de alívio fiscal, a primeira até 30 de julho e a segunda até 29 de Maio do ano em curso, de modo a haver maior folga financeira neste período de contracção económica derivado da COVID-19, e adicionalmente a esta medida, o governante informou que não haverá cortes de energia e águas, por falta de pagamentos, enquanto vigorar o estado de emergência.