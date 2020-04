COVID-19: Banco de Taiwan concede 3,33 mil milhões USD para pequenas e médias empresas

O novo pacote de ajuda segue ao aviso do Banco Central taiwanês de que a pandemia do novo coronavírus terá um impacto mais longo e mais forte do que o previsto anteriormente.

As estimativas anteriores eram de que o vírus afectaria o crescimento apenas no primeiro trimestre. No entanto, o governador do banco central, Yang Chin-long, informou ao parlamento na semana passada que a COVID-19 provavelmente se estendera nos primeiros seis meses do ano.

Os bancos usarão os fundos, e vão continuar a conceder empréstimos a (PMEs) pequenas e médias empresas, referiu o governador.

O ministério da economia taiwanesa também continua dando às pessoas “cartões de crédito" para gastar em lugares como lojas e mercados, visando a proteção das famílias e a promoção do consumo doméstico, referiu o governante.

O governo havia proposto anteriormente 14,23 mil milhões USD para as indústrias de transporte e turismo, incluindo subsídios para as agências de turismo atingidas, e adicionalmente cortes de impostos para os motoristas de autocarro de turismo.

O banco central reduziu as taxas de juros pela primeira vez em mais de quatro anos para um novo mínimo de 1,125%, para aleviar os empresários do impacto da pandemia.

Taiwan, cujo maior parceiro comercial é a China, reduziu estimativas para o crescimento económico de 2020 para 2,37%, enquanto a pandemia do novo coronavírus prossegue a amedrontar a economia dependente de exportações.