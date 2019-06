Conta Geral do Estado 2017 em debate na Assembleia (em actualização)

Os deputados à Assembleia Nacional (AN), apreciam e votam hoje a Conta Geral do Estado referente ao exercício 2017.

Os partidos políticos da oposição pronunciam-se sobre o documento e das falhas na sua execução que consideram preocupantes e prejudicial para a vida dos angolanos cada vez pior.

Da FNLA, Lucas Ngonda observou que a vida dos angolanos está a piorar e apelou melhor execução do Orçamento Geral dos Estado.

Pelo PRS, Daniel Benedito adiantou que vários investimentos públicos não foram executados e que a falta de fiscalização ao Executivo é o motivo das falhas na execução orçamental.

Da Unita, Pedro Cachiungo considerou desastrosa a execução orçamental do MPLA e pediu mudanças no documento de 2018 para diluir as várias falhas.

Do MPLA, Alberto Kuononoca refutou que a oposição está a usar a discussão do documento para fazer campanha, vincou que é falso que não haja fiscalização das contas e fez saber que o documento ano após ano é mais transparente.

A Conta Geral do Estado (CGE) é o principal documento de prestação de Contas do Estado. Encerra o ciclo orçamental anual e é apresentada à Assembleia Nacional