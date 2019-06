Comissão de implementação do IVA e empresários estudam redução da taxa do regime transitório de 7% para 3%

A Comissão Técnica para a Implementação do Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA) e as associações empresariais iniciaram negociações para redução da taxa a aplicar ao regime transitório a que estão vinculadas as empresas que não sejam grandes contribuintes ou negócios inferiores a 250 mil USD, apurou o Mercado.

No âmbito deste Regime Transitório, segundo o Código do IVA, os contribuintes ficam sujeitos a uma tributação simplificada cuja taxa é de 7% trimestralmente. Esta taxa é aplicável sobre o volume de negócios respeitante aos três meses anteriores, com direito à dedução, até ao limite de 4% do imposto suportado nas suas aquisições de bens e serviços que constem do mapa de fornecedores.

O Regime Transitório aplica-se, obrigatoriamente, até 31 de Dezembro de 2020, aos contribuintes que (não sendo grandes contribuintes) tenham atingido no exercício anterior um volume anual de negócios ou operações de importação em valor superior a 250 mil USD.