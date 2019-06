Comércio electrónico em África vai crescer 10% nos próximos anos

Em Angola, espera-se que o comércio electrónico possa ser impulsionado nos próximos tempos com a criação e lançamento do Multicaixa Express.

O mercado do comércio electrónico em África representa uma fatia de cerca de 1% do comércio electrónico mundial, representando apenas 0,5% do PIB do continente, contra 4% a nível global.

Contudo, o número de consumidores de comércio electrónico em África cresceu, em média, 18% nos últimos cinco anos e deverá crescer acima de 10% nos próximos dez anos, revela o Presidente da Comissão Executiva da Empresa Interbancária de Serviços (EMIS) José Gualberto Matos.

Numa apresentação preparada para ser partilhada no painel sobre “ o modelo de negócio e o comércio electrónico no contexto da globalização” e que o Mercado teve acesso exclusivo, o PCE da EMIS sustenta que o potencial de crescimento económico electrónico em África é enorme, mas enfrenta desafios como os baixos níveis de bancarização, logística, confiança e as restrições cambiais.

Sobre Angola, a apresentação de J.G Matos, como é mais conhecido, diz que o comércio electrónico já vem de alguns anos, mas espera-se que possa ser impulsionado nos próximos tempos com a criação e lançamento do Multicaixa Express.