Christine Lagarde é a primeira mulher ao comando da política monetária da Zona Euro

O homem que um dia disse ‘farei tudo o que for preciso’ para salvar o Euro, o italiano Mario Draghi, vai deixar o cargo de presidente do Banco Central Europeu (BCE), no final de Outubro, e Christine Lagarde, a actual-directora do Fundo Monetário Internacional, é a senhora que se segue, no início de Novembro, e é a primeira mulher a ocupar o cargo.