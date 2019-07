CCIPA defende assinatura de Acordo de Protecção Recíproca de Investimento

O presidente de direcção da Câmara de Comércio e Indústria Portugal Angola (CCIPA), João Luís Traça, defendeu, ontem, em Luanda, que é fundamental a assinatura de um Acordo de Protecção Recíproca de Investimento, no contexto do financiamento dos projectos, pois no âmbito das operações de financiamento não basta que os projectos sejam rentáveis, é também necessário que sejam “bancáveis”.

“Sem financiamento, nomeadamente financiamento em divisas, as empresas portuguesas terão menos oportunidades para participar, não só nos projectos de diversificação da economia de Angola, mas também em se internacionalizarem a partir de Angola para os demais países da SADC - um mercado de várias centenas de milhões de consumidores”, sublinhou João Luís Traça no terceiro encontro Angola/Portugal, sob lema novo ciclo, novas oportunidades, que juntou em Luanda empresários dos dois países.

Luís Traça reconheceu que o mercado da SADC é um desafio e uma oportunidade para empresas portuguesas, mas sem financiamento será certamente uma ameaça.

Luís Traça lembrou que há sensivelmente um ano, por ocasião do II Encontro Portugal-Angola, o Executivo de Angola afirmou, pela primeira vez, ser do seu interesse a conclusão da negociação do Acordo para a Eliminação da Dupla Tributação entre os dois países, até à visita do Primeiro-Ministro António Costa.