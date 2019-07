Câmara do Comércio Reino Unido/Angola fortifica parcerias nos petróleos

Segundo uma nota da UKACC, esta missão contará com a contribuição informativa do Presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Petróleos, Paulino Fernando de Carvalho Jerónimo, e do Director Geral de Promoção de Conteúdo Local e da Cadeia de Valor.

A Câmara do Comércio Reino Unido/Angola (UKACC) realiza entre os de hoje a 5 de Julho de 2019, uma Missão Comercial da Scottish Development International (SDI) em parceria com o Departamento Internacional de Comércio do Reino Unido (DIT). O evento é denominado “Parceria no Sector Petrolífero de Angola”.

Segundo uma nota da UKACC, esta missão contará com a contribuição informativa do Presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Petróleos, Paulino Fernando de Carvalho Jerónimo, e do Director Geral de Promoção de Conteúdo Local e da Cadeia de Valor, do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos, Domingos Francisco. A conjuntura desta missão é importante no contexto do programa de desenvolvimento económico de Angola.

Os eventos terão lugar na Embaixada do Reino Unido, no hotel Baia e nas demais empresas do sector petrolífero, nomeadamente: BP, Chevron, Total, Pumangol e Sonangol.

A UKACC, há três anos, e é uma instituição guiada para a promoção de relações comerciais entre Angola e o Reino Unido, por via da organização de Missões Empresariais, Workshops, eventos de Networking e outros.

Já a SDI detém um conjunto de empresas escocesas que virão a Angola para manter encontros com representantes do sector empresarial angolano, de forma a explorarem oportunidades de negócio, parcerias, prestação de serviços e capacitação, bem como, visitar as instalações de algumas das principais empresas do sector petrolífero em Angola.

Por seu turno, o DIT é o facilitador para investimentos e trocas comerciais entre o Reino Unido e o mundo, neste caso com Angola. Ajuda empresas Britânicas a estabelecerem-se no mercado global, assim como, também apoia empresas estrangeiras a estabelecerem-se no Reino Unido.