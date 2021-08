Brent sofre a maior sequência de perdas desde início de Março deste ano

Os preços do petróleo estão a cair pela quarta sessão consecutiva nesta terça-feira, o que representa o maior ciclo de quedas de ambos activos desde Março deste ano, numa altura em que a propagação da COVID-19 e o aumento de produção da OPEP+ ameaçam a matéria-prima.



De acordo com a notícia do Jornal Economico, o Brent, negociado em Londres, está a desvalorizar 0,29% para os 69,31 USD por barril e o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) desliza 0,25% para os 67,12 USD por barril.



O consumo de gasolina nos EUA caiu pela terceira semana seguida, de acordo com um estudo da Descartes Labes citado pela Bloomberg, enquanto os dados vindos da China mostram uma queda em Julho.



Depois de um "rally" na primeira metade do ano, os preços desta matéria-prima estão agora a encolher, numa altura em que o avanço da pandemia está a travar a procura. Alguns bancos, como é o caso do JP Morgan, estão agora a reduzir as suas perspetivas para o preço do petróleo este ano.