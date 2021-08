Bonws Seguros proibida de celebrar novos contratos por seis meses

A Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) suspendeu, recentemente, a Bonws Seguros, por um período de seis meses, para a subscrição de novos riscos.

Assim sendo, a seguradora deve apresentar, ao órgão regulador, um plano de financiamento e de recuperação, no prazo de 45 dias, nos termos do regulamento sobre as garantias financeiras aprovado pelo Decreto Executivo n.º 06/03, de 24 de Janeiro.

Num comunicado, o regulador acrescenta que a medida resulta da supervisão e acompanhamento do exercício da actividade seguradora, tendo constatado as infracções que constituem transgressão à legislação do sector de seguros.

A ARSEG explica ainda, que a suspensão da autorização para a celebração de novos contratos de seguros não prejudica a obrigação da seguradora de cumprir com os compromissos previamente assumidos relativamente aos contratos de seguro actualmente em vigor.

O regulador acrescenta, igualmente, que vai fazer um acompanhamento directo do trabalho que a seguradora doravante vai fazer, para a implementação das medidas e reformas necessárias, no sentido de restabelecer as condições adequadas de operabilidade.