Bolsa de Títulos abre hoje com mais de 9 mil títulos para negociação

A Bolsa de Títulos de Tesouro, gerida pela Bolsa de Dívidas e Valores de Angola (BODIVA), abriu hoje com mais de cerca de novel mil títulos disponíveis para negociação.

De acordo com o “Livro de Ordens” do dia, foram emitidas apenas orientações de vendas para as Obrigações do Tesouro (OT) citadas. Entretanto, as OT Não Reajustáveis (OT-NR) dominam os pedidos de venda com maturidades a partir do presente ano, estendendo-se até 2022.

A BODIVA enquanto gestora dos mercados regulamentados de Títulos da Dívida Pública diariamente o Livro de Ordens com o volume de negócio e as quantidades disponíveis à negociação.