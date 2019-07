BNA disponibiliza 165 milhões USD para a regularização de atrasados

O Banco Nacional de Angola (BNA) disponibilizou hoje,1 de Julho de 2019, 165 milhões USD para a regularização dos atrasados comerciais validados pelo Departamento de Controlo Cambial.

O BNA apurou também um montante global de 480 milhões USD correspondente a operações validadas, de acordo com a informação declarada no Mapa de Necessidades de cada banco comercial para a semana em curso, estando o referido montante muito próximo da oferta prevista de divisas e já anunciada para o mês de Julho de 2019.

“Assim sendo, na grande maioria, as operações legítimas, e em conformidade com a regulamentação, deverão ser atendidas, dissipando, assim, qualquer expectativa negativa ou adversa à programação do Mercado Cambial”, refere o departamento de mercados e activos.