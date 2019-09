BM abre escritório em Cabo Verde

Cabo Verde aderiu ao Banco Mundial em Novembro de 1978 e as operações no país foram sempre supervisionadas pela sede da instituição em Washington, nos Estados Unidos da América, e através do escritório regional em Dakar, Senegal.

“Mas essa situação não tem sido o ideal, pois não permite a contínua interacção e uma monitorização eficiente entre o Governo e as equipas do Banco Mundial numa base contínua”, referiu Nathan Belete.

Desde hoje, a instituição passa a contar com um escritório em Cabo Verde, no edifício da Organização das Nações Unidas (ONU) em Achada Santo António, o bairro mais populoso da cidade da Praia, ilha de Santiago.

Nathan Belete sublinhou que não é comum o Banco Mundial abrir novos escritórios, mas salientou que o de Cabo Verde é sinal de compromisso e uma oportunidade para ampliar as “excelentes relações” com o país.

Por isso, a partir de agora, o director do Banco Mundial para Cabo Verde espera aprofundar e fortalecer a parceria com Cabo Verde, não só com o Governo, mas também com todas as partes interessadas, nomeadamente o sector privado e as organizações da sociedade civil.