BFA regista crescimento de 31% do produto bancário

O Banco de Fomento Angola (BFA) registou um crescimento de 31% do produto bancário em 2020, face a 2019, ao passar de 274,2 mil milhões Kz para 209,8 mil milhões Kz, segundo dados divulgados pela Deloitte Angola, na 15ª edição do “Banca em Análise”.

Contribuíram (significativamente) para o crescimento do produto bancário do BFA, de acordo ainda com a consultora, os resultados cambiais, os rendimentos de serviços e as comissões. Este resultado fez daquele banco o maior, relativamente ao indicador citado.

Em sentido contrário, o BIC registou uma diminuição de 4% do produto bancário em 2020 quando comparado a 2019, facto que o fez ficar atrás do BFA, segundo maior banco em activos, como indica a 15ª edição do “Banca em Análise”, da Deloitte Angola.

Apesar de registar um crescimento de 8% do produto bancário, no exercício económico de 2020, o Banco Angolano de Investimentos (BAI) esteve longe de alcançar ou superar o registo do BFA e BIC, razão pela qual é a terceira instituição, quanto à matéria tratada.

O Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) e o Banco Millennium Atlântico (ATL) foram as instituições subsequentes.

“O BPC manteve a evolução negativa em relação ao produto bancário, tendo registado uma diminuição de 15 351 milhões de kwanzas em 2019, para um produto bancário negativo de 870 312 milhões de kwanzas, mantendo o último lugar dos Bancos considerados neste estudo”, refere a Deloitte Angola, no “Banca em Análise” 2021.