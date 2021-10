BdP decidiu 44 processos que envolveram coimas de 1,6 milhões

O Banco de Portugal (BdP) instaurou no terceiro trimestre, 56 processos de contraordenação e decidiu outros 44 processos que envolveram a aplicação de coimas que totalizaram cerca de 1,58 milhões euros.

De acordo com a Lusa, na síntese da actividade sancionatória do Banco de Portugal no 3.º trimestre de 2021, o banco central precisa que “no contexto das decisões proferidas foram aplicadas coimas que totalizaram 1.581.500 euros, dos quais 225 mil euros suspensos na sua execução”.

O BdP adianta que “dos 44 processos decididos, 22 respeitam a infracções de natureza prudencial, nove respeitam a infracções a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, oito respeitam a infracções de natureza comportamental e cinco respeitam a infracções às regras em matéria de recirculação de numerário”.