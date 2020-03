BCI moderniza serviços e produtos rumo à privatização

O novo conselho de administração recebeu a missão de conduzir o Banco de comércio e Indústria (BCI) à privatização no âmbito do Programa de Privatizações (PROPRIV), que está alinhado com o Programa de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 e enquadra-se no âmbito da Reforma das Finanças Públicas, tendo em vista a promoção da estabilidade macroeconómica.

O desafio da privatização assumida pelo novo conselho de administração, de acordo com um documento a que o jornal Mercado teve acesso, envolve saneamento das contas e por conseguinte à adopção das normas internacionais.

“Neste quesito impõem-se à adopção das IFRS9 e 16. Por outro lado, garantir a estabilidade do negócio bem como a modernização dos produtos e serviços disponibilizados tanto para clientes do segmento corporate, como para o private”, refere a nota.

Neste âmbito, o banco lançou recentemente um conjunto de soluções de poupanças e crédito, com destaque para o DP BCI Kilumba, um produto voltado para o universo feminino em função da efeméride do presente mês. A campanha de Recuperação de Crédito, com perdão de juros, para os clientes que em três meses aderirem à mesma.

O desafio da estabilização do negócio engloba investimentos em infra-estrutura e tecnologia de informação.

Capital humano e medidas de prevenção

O BCI considera, na referida nota, que o capital humano é o activo mais importante do banco, posição defendida durante a realização da 1.ª edição de apresentação e brainstorming sobre os Objectivos Estratégicos com foco na privatização, realizada em Luanda, no passado dia 14 de Março do ano em curso. O conselho de administração aproveito, entre outros aspectos, no referido encontro, para expressar a admiração e respeito pelo capital humano, no que tange à entrega e abnegada nesta missão nobre.

No que tange à protecção das pessoas, o BCI adoptou medidas de contingência para este período em que o País e o mundo atravessam, unindo-se aos esforços de outras instituições estatais, para auxiliar no combate ao COVID 19.

Governação assertiva

O actual Conselho assume a administração do banco com a missão de contribuir para a melhoria da situação social, económica e financeira do País, segundo orientou a ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, no acto de tomada de posse.

“Cada um de vós é responsável por um desempenho de excelência, sem mácula, do ponto de vista da ética e da deontologia profissional, mas só o trabalho em equipa gera verdadeiros resultados”, declarou.

Entre os desafios apontados, Vera de Sousa destaca especial responsabilidade à promoção da literacia e da inclusão financeira.