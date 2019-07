Bancos devem parar de voltar a pedir divisas que já receberam, avisa BNA

O Banco Nacional de Angola (BNA) advertiu hoje os bancos comerciais que foi efectuado um processo de avaliação e analise comparativa das operações semanalmente submetidas no Mapa de Necessidades (MdN), tendo-se apurado vários bancos não tem procedido a devida “limpeza” das operações após alocação de recursos para o efeito, por parte do BNA, repetindo assim operações semana após semana, o que sinaliza uma eficiência questionável ou indícios de uma conduta fraudulenta dos operadores.

“Note-se, que mesmo com a alocação de 100% para determinada finalidade, alguns bancos manifestam na semana seguinte o mesmo volume de procura para a mesma finalidade, registando-se deste modo a permanência de operações para as quais o BNA já disponibilizou recursos, sendo que esta situação foi particularmente evidente, no Mapa de atrasados e na rubrica de viagens”, lê-se no comunicado do BNA.

Segundo o documento, “importa igualmente reiterar que a repetição e manutenção de operações cuja alocação de moeda já tenha sido efectuada deverá resultar na anulação da especifica rubrica do MdN, assim como na exclusão de participação na sessão de venda de divisas para a finalidade visada”.

Outrossim, o Banco Central informa que regista-se ainda uma procura inserida pelos bancos acima da realidade, o que vem pressionando o mercado cambial e que poderá levar a adopção de medidas sancionatórias de maior gravidade, como dispõe a regulamentação vigente.