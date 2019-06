Banco Mundial lança consulta pública para melhorar a parceria com Angola

Como melhorar a parceria entre o Banco Mundial e o Executivo, é a pergunta que os angolanos, e não só, irão responder, a partir de amanhã, 17 de Junho, endereçando-as ao website www.worldbank.org/pt/country/angola . A referida consulta pública já foi lançada junto de membros do Executivo, deputados à Assembleia Nacional e governos provinciais, para a melhoria da parceria para o período 2020/2025, e estende-se agora ao público em geral. Entre outros, a pareceria contempla carteiras de financiamento de projectos ligados à diversificação da economia e reforço da capacidade institucional.

De acordo com a Angop, a oficial sénior de operações do grupo em Angola, Ana Maria de Carvalho, referiu que, entre os vários projectos, com um pacote financeiro global de mais de mil milhões de dólares, estarão acções de reforço dos programas económicos e sociais, impulso na diversificação e o crescimento centrado no sector privado.

Em relação ao reforço da governação para a transformação económica e social, o GBM quer auxiliar na definição transparente de políticas, baseadas em evidências, transferência e prestação de contas na prestação de serviços descentralizados.

A título de exemplo, para o processo de descentralização administrativa em curso no país e apoio na criação das autarquias locais em Angola, o GBM dispõem 250 milhões de dólares na sua carteira de financiamento.

A parceria está concebida com base no Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018-2022, e contempla ainda projectos ligados à definição de bases para o acesso a um custo efectivo de serviços económicos básicos, como água, electricidade, telecomunicações e transporte.