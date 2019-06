Banco Millennium Atlântico quer ser líder na transformação digital em Angola

O Presidente do Conselho Executivo do Banco Millennium Atlântico, Daniel Santos, revelou que pretendem ser em Angola “ser o banco líder na transformação digital, estando presente e próximo de todos, no Ecossistema ATLANTICO, em todos os momentos e através de diferentes plataformas.

Daniel Santos que falava durante o lançamento do Disruption Lab - Powered by Atlântico, que acontece hoje na Ilha de Luanda, adianta que sempre foram “pioneiros na inovação na banca na forma como servir os clientes com vários produtos digitais. Com esse evento pretendemos continuar a acelar a inovação do ATLANTICO mas também de Angola”.

O Disruption Lab - Powered by Atlântico, uma incubadora e aceleradora de start ups nacionais, das 17h às 20h na Parcela 3 da Ilha de Luanda. A iniciativa visa o fomento ao empreendedorismo e inovação digital em Angola. O projecto tem como objectivo principal a promoção de um ecossistema de fomento ao empreendedorismo e inovação digital em Angola, através da agregação de competências originadas nas Startechs, Universidades e instituições financeiras, nacionais e internacionais”.

O plano augura ser “um agregador e gerador de inovação digital em Angola, liderar os esforços de disrupção tecnológica do Ecossistema Atlântico da incubação e aceleração de ideias com potencial de criação de valor, de forma a garantir que os clientes, as pessoas, os parceiros, as comunidades, e muitas vezes os concorrentes –competidores -beneficiam do conhecimento e da experiência proporcionados pelas mais recentes inovações tecnológicas.