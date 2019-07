Banco Económico “reconhecido” com atribuição de rating B3

A Moodys, agência de notação internacional, anunciou recentemente, em Luanda, a manutenção da notação B3 ao Banco Económico para os depósitos em moeda nacional. Esta é a terceira avaliação que a agência Moodys realiza, como reflexo do compromisso com a transparência e rigor da actividade financeira desenvolvida pelo Banco Económico, informou em nota a instituição bancária.

Para a atribuição do rating B3, a Moodys realizou uma análise “criteriosa da actividade e da robustez financeira do Banco Económico”. “Foram referidos como factores determinantes para a manutenção desta notação a estrutura de financiamento do banco, fortemente assente numa base estável de depósitos, bem como em métricas robustas quanto à liquidez, tanto em moeda local, quanto em divisas. Por outro lado, a Moodys enalteceu as melhorias no Governance, bem como a estratégia e o posicionamento do modelo de negócio do banco para fazer face aos desafios do contexto macroeconómico nacional”, lê-se no comunicado enviado pelo banco.

Para Pedro Cruchinho, Presidente da Comissão Executiva do Banco Económico, “a manutenção deste nível de notação representa um passo muito importante para a credibilidade e notoriedade desta instituição, uma vez que confirma a nossa solidez financeira e a nossa capacidade de gestão num contexto macroeconómico particularmente exigente.”