BAI pagou em média 12,5 milhões Kz a cada colaborador em 2018

O Banco Angolano de Investimentos (BAI) pagou, em média, 12,5 milhões Kz a cada colaborador sob a forma de salários e outros benefícios em 2018, cerca de 37% acima do valor desembolsado pelo banco em 2017, segundo cálculos do Mercado com base no Relatório e Contas 2018 da instituição.

De acordo com o documento a que o Mercado teve acesso, em 2018, o banco liderado por Luís Lélis, que conta actualmente com 2 058 efectivos, apresentou uma estrutura de custos com o pessoal avaliados em 25,7 mil milhões Kz, isto é, mais 7,6 mil milhões Kz em relação a 2017. Distribuindo o valor pelos 2058 colaboradores, cada terá auferido 12,5 milhões Kz. Os resultados analisados pelo Mercado não distinguem a categoria dos colaboradores, bem como o respectivo nível de escolaridade.

Com 1 820 efectivos o Banco Millennium Atlantico (BMA) aparece na segunda posição que, durante o período em análise, gastou com o pessoal cerca de 22,4 mil milhões Kz, com cada trabalhador a receber pouco mais 12,3 milhões Kz. Contas feitas, em 2018, os colaboradores do BMA receberam cerca de 15% a mais em relação ao período homólogo de 2017, o equivalente a 1,5 milhões Kz.

Ler mais na edição imprensa que estará nas bancas amanhã, sexta-feira 7 de Junho.