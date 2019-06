BAI BIC e BFA vão conceder mais da metade do crédito no âmbito do PAC

Oito bancos comerciais assinaram ontem o memorando de implementação do Projecto de Apoio ao Crédito (PAC) com o Ministério da Economia e Planeamento.

O memorando ora assinado enquadra-se na modalidade de crédito comercial com uma verba de cerca de 140 mil milhões Kz, dos quais três bancos, nomeadamente o BAI, BIC e o BFA, serão responsáveis por 64% do montante a financiar, ou seja, 90 mil milhões Kz, sendo que cada banco disponibilizará 30 mil milhões Kz respectivamente.

O valor restante será distribuído pelos demais bancos envolvidos no processo, no caso o Banco Millennium Atlântico com 15 mil milhões Kz, o Standard Bank Angola com 20 mil milhões Kz, o Banco BNI com 6 mil milhões Kz, o Banco Comercial do Huambo com 6 mil milhões Kz e o Banco BCI com 4 mil milhões Kz.

Com a implementação do Projecto de Apoio ao Crédito, o Estado pretende facilitar o acesso a recursos financeiros por parte das empresas, sobretudo as micro, pequenas e médias empresas que desenvolvem a sua actividade nas fileiras produtivas de 54 bens da cesta básica e outros essenciais inscritos no PRODESI.