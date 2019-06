“Back on track”, diz Trump sobre as relações com a China

“Estamos de volta aos trilhos. Vamos ver o que acontece”, afirmou Donald Trump no final da reunião com o seu homólogo Xi Jinping, em Osaka, no Japão. O encontro, que durou mais de uma hora, entre os dois líderes em guerra comercial, declarada por Washington, desde Julho de 2018, era um dos encontros que maior expectativa gerou.

Trump disse aos jornalistas que iria adiar - por enquanto - a imposição de novas tarifas, embora se mantenham as tarifas existentes.

“Prometi que, pelo menos por enquanto, não vamos impor novas tarifas sobre a China” e, nas contas do presidente norte-americano, trata-se de “uma quantia tremenda”, de cerca de 350 mil milhões USD. Adiantou ainda que os Estados Unidos vão continuar a partir do ponto onde pararam, em Maio último, as negociações com a China.

Os analistas mais optimistas já haviam antecipado que a tensão entre os dois países poderia diminuir, não só pelas consequências evidentes na economia global, mas também nos efeitos nas economias dos respectivos países.

Depois do encontro com Xi Jinping, Trump disse que um acordo histórico entre os dois países será alcançado, mas não disse nem quando, nem como. “Esta pode ser uma reunião muito produtiva e acho que podemos fazer algo verdadeiramente monumental”, palavras, naturalmente, de Donald Trump.

Jinping lembrou a diplomacia de pingue-pongue entre os dois países nos anos de 1970, usando a referência para ilustrar como uma “pequena bola desempenhou um grande papel” no estabelecimento de relações diplomáticas entre Pequim e Washington.

“Um facto essencial permanece inalterado, a China e os Estados Unidos beneficiam em cooperação e perdem no confronto”.