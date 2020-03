ARSEG multa 11 seguradoras em mais de 10 milhões Kz

A sanção foi aplicada devido ao incumprimento da obrigação de envio do Relatório e Contas referente ao exercício económico de 2018.

Trata-se, das companhias Aliança Seguros, Bowns Seguros, ENSA Seguros, Glinn Seguros, Global Seguros, Master Seguros, Mundial Seguros, Protteja Seguros, Sol Seguros, STAS Seguros e Triunfal Seguros, que se arriscavam a multas de 150 mil a 150 milhões Kz.

O Chairman da Master Seguros confirmou ao Mercado a aplicação da sanção avaliada em mais de 10 milhões Kz pelo incumprimento da entrega do Relatório e Contas referente a 2018.

Refere que a actual direcção da ARSEG é bastante rigorosa e acções do género vão fazer com que as seguradoras cumpram com aquilo que vem estipulado na lei, ao contrário do anterior Conselho de Administração que era mais permissivo.

Entretanto, o Chairman da ENSA Seguros, Carlos Duarte, enalteceu igualmente a postura e a deliberação do regulador angolano, na medida em que vai fazer com as companhias primem pelo cumprimento dos prazos previamente estabelecidos.

“Isto demonstra alguma mudança no mercado segurador e as multas quando são bem aplicadas, como é o caso, devem ser pagas e não questionadas”, disse, adiantando que a organização que dirige já entregou à ARSEG o Relatório e Contas de 2018, estando na fase de pagamento da multa estimada em mais de 10 milhões Kz.

Por forma a evitar novas penalizações, Carlos Duarte assegurou estar a trabalhar para o fecho das contas relativas ao ano passado e entregar o Relatório e Contas na data prevista à ARSEG.