Angotic na conquista da transformação digital

Teve início hoje a Angotic no Centro de Convecções de Talatona, em Luanda. O evento tem duas zonas de exposição, uma para os patrocinadores do certame, cerca de 15 empresas, e outra uma tenda exterior com 100 expositores, entre empresa e startups do ramo tecnológico.

No discurso de abertura, o vice-Presidente da República, Bornito de Sousa Baltazar Diogo adiantou que as TICS são uma força motriz para melhorar o ambiente de negócios, serviços públicos e a vida da população.

Refirmou o compromisso do Governo em continuar a apostar e investir na melhoria da banda larga, da digitalização através do Angosat e em cabos submarinos através da Angola Cable para evitar a exclusão digital.

Bornito de Sousa adiantou ainda que Angola já se destaca ao nível da Africa subsariana no sector tecnológico e que temos noção de que as tics favorecem o crescimento do País.

O Vice-Presidente adianta que com a emissão da licença para o quarto operador, cujo concurso público está em curso, e a privatização da Angola Telecom mais benefícios terá o sector das tecnologias de comunicação e informação.

“Deve-se ter em conta um ambiente legislativo de ciber segurança e o lado mau deve ter atenção. Os preços acessíveis devem ser uma preocupação em Angola e África”, sugeriu o governante.

Entre os convidados de destaque está a Ministra das TICs do Ruanda e outros.

Prevê-se ainda a assinatura de vários memorandos de entendimento com todos grandes parceiros que participam no evento.