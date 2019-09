Angola tem 800 indústrias e quase todas são PME´s

Angola deve seguir os exemplos da Coreia do Sul e da Malásia, que apostaram forte em políticas de industralização tradicionalmente bem-sucedidas. Formação profissional, fiscalidade amiga do investimento, melhores infra-estruturas e aprendizagem com o exterior são alguns dos caminhos apontados.

Angola conta actualmente com cerca de 800 unidades fabris, sobretudo pequenas e médias empresas (PME), muitas delas a funcionar aquém da sua capacidade instalada, avança ao Mercado o presidente da Associação Industrial de Angola (AIA), José Severino. Em 2017, o sector industrial contava com, aproximadamente, 700 unidades, mas cerca de 90 encontravam-se paralisadas. José Severino aponta a tributação como um dos entraves ao desenvolvimento do sector, constrangimento que se arrasta desde 2016, devido ao “desaire da petrodolarmania”. Em causa, avança, está o facto de a política fiscal tributar “quase em exclusivo quem produz” e também “quem menos pode”, por via do consumo.



Questionado pelo sobre os principais desafios da industrialização do País, o também economista refere que estão sobretudo associados à substituição de importações de matérias de diversa origem - química, siderúrgica, agrícola (entre eles o milho, trigo), concentrados (fruta e químicos) e embalagens de papel e têxteis -, e destaca as necessidades que Angola tem no domínio da florestação e da produção de algodão. “O País precisa de ultrapassar as dificuldades de energia, água e nos transportes, tendo estradas e vias ferroviárias eficientes”, lembra presidente da AIA.

O investigador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola (CEIC/UCAN), Francisco Paulo, aponta igualmente a fraca qualidade de infra-estruturas, a par do mau funcionamento do sistema logístico nacional e da escassez de técnicos de nível de base e médio, capazes de operar nas diversas indústrias, pesadas e ligeiras, como os principais desafios da industrialização nacional. A estes problemas, defende o economista, soma-se a dificuldade de obtenção de títulos de propriedade e o seu registo.



Relativamente ao modelo de industrialização adoptado pelo País, Francisco Paulo remete para o Ministério da Indústria, por considerar que é o órgão responsável pela elaboração e condução da estratégia e a política nacional do sector.



José Severino explica que o actual modelo de industrialização assenta sobre dois eixos fundamentais: construção civil e engenharia, e indústria alimentar e química. “No primeiro caso, está vocacionada para materiais de construção e metalomecânica pesada, face às elevadas necessidades impostas pela reconstrução e construção de infra-estruturas como barragens, estradas, pontes, portos, caminhos-de ferro e aeroportos, e estruturas sociais, como escolas e hospitais, a par de habitação social, onde não há um sistema creditício adequado e sustentável”, considera.

