Angola prepara importação de viaturas e bicicletas eléctricas

O Ministério dos Transportes, em parceria com o sector privado, prevê a importação de viaturas eléctricas. No mês que terminou ontem, foi solicitado ao Ministério dos Transportes apoio institucional para a criação de postos de carregamento e estacionamento de viaturas eléctricas e bicicletas, de acordo com um documento do ministério a que o Mercado teve acesso.

O documento refere que em Novembro de 2018 o Ministério dos Transportes elaborou um memorando sobre os veículos eléctricos em Angola – Regulamentação e Implementação. Em Janeiro de 2019 este memorando foi apreciado em Conselho de Direcção do Ministério dos Transportes e recomendadas melhorias envolvendo outros departamentos ministeriais. Na sequência, foram efectuados contactos com parceiros do sector petrolífero para financiamento da rede de infra-estruturas eléctricas e encontros com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para captar financiamentos e enquadrar projectos no âmbito dos transportes não poluentes.

O Ministério dos Transportes sustenta no documento a aposta com a necessidade de meios de transportes mais amigos do ambiente. O documento diz que a poluição é causa de morte de cerca de 7 milhões de pessoas por ano em todo o mundo e responsável por 31% das doenças cardíacas, 20% de acidentes vasculares cerebrais e 21% da pneumonia. Os dados dizem que 91% das mortes ocorrem em países pobres (Ásia e África). O documento acrescenta que ao manter-se a tendência, a ONU alerta para milhões de mortes no mundo devido a poluição até 2050.