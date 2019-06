Angola participa em reunião ministerial da OPEP amanhã

Durante a 176ª conferência de ministros da OPEP, será analisada a visão geral sobre o desenvolvimento do mercado, a apresentação de dados da produção, do relatório do comité misto técnico (ITC) e sobre a conformidade de Junho de 2019.

Angola participa na 176ª reunião da Conferência de Ministros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a decorrer de 01 a 02 de Julho, em Viena, Áustria. A delegação angolana é chefiada pelo ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino Azevedo, segundo informa a Angop.

Durante a 176ª conferência de ministros da OPEP, será analisada a visão geral sobre o desenvolvimento do mercado, a apresentação de dados da produção, do relatório do comité misto técnico (ITC) e sobre a conformidade de Junho de 2019.

Em Dezembro de 2018, a OPEP e seus aliados, também conhecidos como OPEP+, concordaram em reduzir a ofertas total de em 1,2 milhões de barris de petróleo/dia, a partir de 1º de Janeiro de 2019, medida que vigora até ao momento. A fatia da OPEP no referido corte é de 800 mil barris de petróleo dia, que estão a ser cumpridos por 11 membros da organização, com excepção do Irão, Líbia, e Venezuela, que foram isentos pela medida. Este acordo é revisado a cada seis meses.

Desde 2016, a OPEP e outros produtores que não integram a organização, começando pela Rússia, chegaram a um acordo para limitar sua produção e apoiar os preços em alta.