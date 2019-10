Angola marca presença no Dia Mundial do Algodão

Segundo Jornal de Angola, a representar o pais se encontra o ministro do Comércio, Joffre Van-Dúnem Júnior, participa na Sessão Plenária de Alto Nível da celebração do Dia Mundial do Algodão , hoje, data proposta à OMC por países produtores de algodão conhecidos como C4 (Benin, Burkina Faso, Chade e Mali).

A data foi oficialmente adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas para celebrar os benefícios sócio económicos da produção e comércio do algodão no mundo, em particular nos Países Menos Avançados.

A celebração visa também reconhecer a importância do algodão e dos sectores envolventes nos processos produtivo, de transformação e de comércio, bem como engajar os doadores e beneficiários para fortalecer a assistência ao desenvolvimento no sector do algodão.