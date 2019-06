“Angola começa a ser um país mais aberto ao investimento privado”, observa jurista

A LIP fará um ano, desde a sua aprovação, dia 26 de Junho. Qual o balanço que pode fazer do primeiro ano da Lei?

Entendo que a Lei assinala avanços significativos do ponto de vista de atracção de investimento privado, porém, a sua aprovação surge no contexto económico adverso. Isto, claro, reflecte-se na exitosa aplicação do diploma sobre o qual nos referimos.

Se nos atermos a Lei e o seu Regulamento (aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 250/18, de 30 de Outubro) podemos avançar os seguintes aspectos positivos:

Clara intenção de simplicar os processos de autorização, legalização e licenciamento das actividades;

Perspectiva de melhor articulação entre os órgãos e/ou serviços que intervêm no âmbito do procedimento para a objectivação de projectos de investimento privado;

Confere-se maior importância aos projectos que visam à exportação de produtos.

Entre os aspectos negativos podemos destacar a dificuldade que algumas instituições ainda evidenciam em simplificar os procedimentos com vista a facilitar a implementação e exploração dos projectos de investimento.

Há outros aspectos negativos que não têm a ver, directamente, com a Lei, mas, que influem directamente na rectração do investimento privado. Referimo-nos às dificuldades existentes no repatriamento dos lucros e dividendos a que têm direito os investidores privados, elevados custos para a legalização de terrenos e outros imóveis, bem como o desajustamento de alguns diplomas legais – muito importantes – em relação ao novo paradigma que se quer para o investimento privado.

Não existem leis perfeitas. O que mudaria no diploma e o que mais destaca?

É muito difícil nesta altura poder já pensar que aspectos devem ser alterados, na medida em que a Lei apenas vigora há um ano.

Mas, tenho algumas reservas em relação à não consagração de um valor mínimo porque apesar de, nesta fase, se visarem investimentos receio que isto concorra para a não realização de investimentos com qualidade. Do meu ponto de vista a discussão que se tem suscitado sobre o facto de o valor condicionar a actracção de investimentos é um falso problema.

Basta vermos que na vigência da Lei n.º 20/11, a chamada “Lei do Um milhão”, mensalmente eram aprovados mais de 20 projectos e hoje, com uma Lei sem valor mínimo, pelos dados que nos são apresentados (desde Março do ano passado até hoje) estamos muito abaixo do que referimos. Estou ciente que o problema actual tem a ver, sobretudo, com a conjuntura económica.

Um outro aspecto que parece, também, que deveria ser alterado prende-se com a fixação de um regime contratual. Sou a favor que ao contrário do regime especial, que consta – com o regime de declaração prévia - na actual Lei, deveríamos ter a possibilidade de negociar e conceder benefícios extraordinários a quem decide fazer grandes investimentos para o país. Não concordo, com o devidamente respeito por quem tem um entendimento diferente, com a automaticidade que vigora actualmente no que tange à concessão de benefícios.

Que conselhos daria a quem pretende investir em Angola?

Reforçava o apelo para que venham investir, pois que neste momento Angola começa a ser um país mais aberto ao investimento privado, sobretudo, o estrangeiro.

Que subsídios os dois livros, um já lançado no final de Maio e outro para 28 de Junho, poderão dar a quem queira investir no País?

O primeiro livro, que consiste no vol. 1 da publicação “Temas de Direito das Sociedades Comerciais”, reúne quatro (4) artigos científicos. Intitulam-se: (i) o exercício de actividade concorrente. O caso dos administradores das Sociedades Anónimas; (ii) as prestações suplementares; (iii) o problema da vinculação da sociedade no caso do Administrador em cumulação com a posição accionista e a (iv) relevância ou irrelevância do fim lucrativo.

Embora a base legal e doutrinária para a elaboração dos aludidos artigos seja, sobretudo, portuguesa (por exigência da Universidade em que estou a concluir o Mestrado, porque os referidos relatórios são trabalhos finais), penso que pelo facto de ser a fonte do Direito societário angolano têm muita utilidade. A vida das empresas é marcada por várias situações e é importante que quem decide implementar um projecto tenha algum conhecimento a respeito, mormente, em relação às questões jurídicas que são suscitadas. O livro insere-se neste âmbito, o que quer dizer que elucida alguns aspectos que interessam a qualquer investidor.

No que toca ao segundo livro, que se intitula “Investimento Privado no Direito Angolano – Introdução e Comentários à Lei n.º 10/18, de 26 de Junho (LIP)”, pensamos que, será uma referência para os potenciais investidores e até mesmo para quem já investe em Angola. É o único livro que respeita, até o momento, somente sobre a Lei.

Analisamos na aludida obra questões problemáticas do paradigma actual e efectuamos um esforço de evidenciar a relação entre a LIP e outros diplomas, como são, por exemplo, os que se referem sobre a força de trabalho, vistos, incentivos fiscais e outras matérias.

Para além de questões teóricas, o livro também aborda questões práticas do Investimento Privado.