Análise às decisões da 107ª sessão do comité de política monetária de 26 de Setembro de 2022

I. Enquadramento

Conforme comunicado do CPM de 26 de Setembro de 2022, publicado no site do BNA, o mesmo, levando em consideração a consistência do abrandamento da evolução de preços na economia nacional, decidiu:

• Reduzir a Taxa Básica de Juro de 20% para 19,5%;

• Reduzir taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez de 23% para 21%;

• Manter inalterada a taxa de Juro da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez em 15% e os coeficientes das reservas obrigatórias em 22%.

Segundo o CPM, a consistência do abrandamento da evolução dos preços na economia nacional resulta do “contínuo e rigoroso controlo da liquidez, da apreciação do kwanza em relação às principais moedas utilizadas nas transacções com o exterior e do aumento da oferta de bens essenciais de amplo consumo”.

II. Apreciação e Análise das decisões do CPM

O País tem assistido desde o início do ano de 2022, uma desaceleração da subida dos preços de bens e serviços na economia, ou seja, uma redução da taxa de inflação, tendo, em termos homólogos, saído de 27,66% em janeiro/2022, para níveis de 19,78% em agosto último. Neste período de oito meses, o País regista, portanto, uma desaceleração da inflação na ordem dos 7,88pp. Tal resulta de um conjunto de medidas de Política Monetária (PM) contraccionista que tem vindo a ser abraçada pela entidade monetária do País (BNA) à cerca de cinco anos, combinadas com outras medidas tomadas pelo BNA no passado, no âmbito da política cambial (PC), bem como das medidas económicas, particularizando a implementação da reserva estratégica alimentar que, tem, de certa forma, introduzido quantidades de bens alimentares de primeira necessidade no mercado, aumentando assim a oferta desses bens à economia, com impacto na descida dos preços.

Mas, vale lembrar que a análise acima feita não deve ser dissociada do impacto positivo do desempenho do sector externo da nossa economia, expresso no saldo cada vez mais positivo da Balança de Pagamentos e Posição de Investimentos (BPPI), pois, por conta do conflito armado no leste da Europa, o choque no mercado energético internacional tem favorecido o aumento do preço do barril do petróleo (pbp) cuja média nos últimos oito meses é de cerca de USD 105,00. Isto tem impactado positivamente nas receitas petrolíferas e no aumento das Reservas Internacionais (RI), dando ao Estado e ao país, condições de resposta à procura por cambiais pelos agentes económicos para importação de bens e serviços, o que tem contribuído para a manutenção da estabilidade do kwanza face às moedas de transacções comerciais com o exterior (EUR) e USD) e até mesmo com tendência de ligeira apreciação. Portanto, o BNA percebe que o desempenho actual da nossa economia ainda “jaze” sobre a boleia do pbp nos mercados internacionais (que no último mês tem estado a baixar – estando hoje 28-09 cotado em USD 85,60 contra os USD 96,49 no final de agosto), não sendo prudente e nem sustentável, neste momento, a adopção de medidas de PM mais expansionistas que se traduziriam numa redução “desavisada” das taxas de juros no mercado monetário, num cenário de clara incerteza quanto ao desempenho das maiores economias internacionais, com realce para a europa (segundo maior exportador de Angola) que, cujo abrandamento previsível terá fortes impactos negativos na nossa economia. Daí ter optado pela redução cautelosa de apenas 0,5 pp da taxa de juros directora, passando de 20% para 19,5%, uma redução que deixa margem de ajuste rápido, caso as tendências dos indicadores macroeconómicos do desempenho da nossa economia (inflação, pbp vs receita petrolífera e RI, taxa câmbio etc.), sejam contrariadas.

Em relação à redução da taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez de 23% para 21%, isto significa que, fica agora mais barato (em 2pp) a concessão de liquidez pelo BNA aos bancos comerciais, para fazerem face às necessidades de liquidez para a liquidação das suas operações e de seus clientes (Estado, empresas ou famílias) no sistema de pagamentos de angola.

Já a manutenção da taxa de Juro da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez em 15% e os coeficientes das reservas obrigatórias em 22%, é também sinal da prudência que o BNA abraça na tomada de medidas de PM, num contexto de forte incerteza do comportamento da economia no panorama internacional, mantendo por isso um forte controlo da liquidez, numa clara alusão à manutenção da estabilidade de preços, com visão na desaceleração da inflação, procurando alcançar a meta de taxa de inflação preconizada do início deste ano fiscal, que foi fixada em 18%.

De qualquer modo, é muito importante que visualizemos nos próximos dias o comportamento dos papéis do tesouro no quadro da captação de recursos em sede da Programação Financeira do Tesouro para o 4º trimestre de 2022, pois com a descida da taxa de juros pelo BNA, a tendência do lado da política fiscal, implicará uma descida das taxas dos bilhetes e obrigações do Tesouro.

III. Considerações Finais

A análise acima feita das decisões desta 107ª sessão ordinária do CPM leva-nos a concluir que embora mantendo o “motor” contraccionista da PM para este ano fiscal de 2022, o BNA adopta aqui, de forma muito prudente, duas medidas com tendência expansionista da PM. Quer com isso sinalizar alguma estabilidade dos preços de bens e serviços que se observa na economia, (pelo menos até agosto último) e dar também um “sinal” aos agentes económicos sobre a “intenção” da dinamização do crédito à economia, com redução das taxas de juros para aumentar o investimento, o emprego e aquecer de certa forma a economia. Mas, para o nosso mercado cuja taxa de juros, há muito permanecem em níveis elevadíssimos, essa redução é insignificante para o efeito que se espera, mas percebe-se a cautela da entidade monetária, não fosse a incerteza que paira sobre o desempenho das principais economias internacionais, com possível recessão em 2023, cujos impactos negativos irão, certamente, afectar a nossa economia e o nosso sistema financeiro.

Recomenda-se, portanto, o contínuo monitoramento dos indicadores macroeconómicos internos e externos, para que, atempadamente, se possam adoptar medidas que amorteçam/mitiguem o impacto negativo dos choques externos à nossa economia, fazendo jus à estabilidade de preços, à manutenção/recuperação do poder de compra dos angolanos e à estabilidade do sistema financeiro no geral, embora a economia internacional nos sinaliza uma subida de preços incremental, confirmada pelos anúncios feito pelo Governador do Banco de Portugal e pela Presidente do Banco Central Europeu, desafios que se colocarão à Equipa Económica do Executivo actual nesta legislatura e novo Governo do Banco Nacional de Angola, uma vez que o actual cessa no mês de Outubro de 2022.