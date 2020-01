De acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg, o nigeriano de 62 anos terminou o ano com uma fortuna pessoal de quase 15 mil milhões de dólares, o que o torna o 96.º homem mais rico do mundo.

A Dangote Industries inclui a maior cimenteira do continente, a Dangote Cement, e é uma das quatro empresas listadas em bolsa, representando mais de um quinto do valor da bolsa nigeriana.